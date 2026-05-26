Une réception officielle organisée à Minsk à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan

Kiev, 26 mai, AZERTAC

À l’occasion du Jour de l’Indépendance du 28 mai, l’ambassade d’Azerbaïdjan au Bélarus a organisé une réception officielle à Minsk.

La réception a réuni le vice-Premier ministre biélorusse Aleksandr Terekhov, des représentants du corps diplomatique, des institutions publiques, des milieux culturels et d’affaires, ainsi que des membres de la diaspora azerbaïdjanaise et des médias.

Après le retentissement des hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et du Bélarus, l’ambassadeur Meherrem Aliyev a prononcé une allocution consacrée à la création et à l’héritage historique de la République démocratique d’Azerbaïdjan, première république démocratique de l’Orient musulman. Évoquant les épreuves traversées par la Première République, l’ambassadeur a souligné qu’après le rétablissement de l’indépendance en 1991, le pays avait été sauvé du chaos et engagé sur la voie d’un développement durable grâce à la sagesse, à la volonté politique et à la vision du Leader national Heydar Aliyev. Il a ajouté que cette politique est aujourd’hui poursuivie avec assurance par le président Ilham Aliyev et que l’Azerbaïdjan occupe désormais une place digne sur la scène internationale.

Abordant les relations entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus, Meherrem Aliyev a indiqué que les échanges commerciaux avaient dépassé 428 millions de dollars l’an dernier et a souligné l’existence d’un vaste potentiel pour une coopération mutuellement bénéfique.

Aleksandr Terekhov a salué les succès de l’Azerbaïdjan durant les années d’indépendance et le renforcement de son rôle sur la scène internationale.

La partie artistique de l’événement a été marquée par l’interprétation de la chanson « Azerbaïdjan » par un lаuréat du concours international des cultures nationales du Bélarus, ainsi que par des danses nationales présentées par les ensembles « Qafqaz » (Caucase) et « Sari gelin ». Des vidéos consacrées à la culture et aux traditions nationales de l’Azerbaïdjan ont également été projetées.

Une exposition photo mettant en valeur le potentiel touristique du pays ainsi que les travaux de restauration et de construction menés dans les territoires libérés de l’occupation a été organisée.

Emil Hussseynli

Correspondant spécial de l’AZERTAC