Le prix du pétrole azerbaïdjanais constitue 102 dollars sur les bourses

Bakou, 28 mai, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a terminé en diminution sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 102,3 dollars, après une chute de 4,18 dollars, soit de 3,9 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).