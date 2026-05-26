Le Conseil de coordination des Azerbaïdjanais de Grande-Bretagne tient une réunion, marquée par la remise des distinctions à des membres de la diaspora

Bakou, 26 mai, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Grande-Bretagne, le président du Comité d’État azerbaïdjanais en charge de la Diaspora, Fouad Mouradov, a rencontré la communauté azerbaïdjanaise au Royaume-Uni et a participé à une réunion du Conseil de coordination.

Selon le Comité, il a présenté la politique diasporique de l’Azerbaïdjan, rappelant les propos du président Ilham Aliyev lors du 5e Congrès des Azerbaïdjanais du monde à Choucha en 2022, soulignant l’importance de la coordination entre les organisations diasporiques et les institutions publiques.

La réunion a permis de présenter les actions menées pour renforcer l’unité des Azerbaïdjanais dans le monde et améliorer la coopération entre les organisations diasporiques.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume-Uni, Elin Suleymanov, a salué l’activité des organisations diasporiques et leur contribution à la défense des intérêts nationaux.

La rencontre s’est poursuivie par des discussions interactives, la remise de distinctions officielles à des membres de la diaspora, ainsi que la tenue d’une réunion du Conseil de coordination des Azerbaïdjanais au Royaume-Uni. L’événement, organisé conjointement par le Comité d’État en charge de la Diaspora, le Conseil de coordination des Azerbaïdjanais au Royaume-Uni et la Société azerbaïdjanaise de Grande-Bretagne, s’est conclu par un programme artistique.