Une délégation azerbaïdjanaise participe à un seminaire régional en France

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Un séminaire régional sur le projet « Renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la criminalité économique dans la région du Partenariat oriental » a été organisé à Paris, dans le cadre de la troisième phase du programme conjoint « Partenariat pour une bonne gouvernance » (PGG III) mis en œuvre par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.

Selon le Barreau de la République d’Azerbaïdjan, des représentants des organismes publics compétents, des autorités de contrôle financier, des organismes de supervision et des organisations d’autorégulation d’Azerbaïdjan, d’Arménie, de Moldavie et d’Ukraine ont participé à ce séminaire.

L’objectif principal de ce séminaire régional était de fournir une analyse factuelle des lacunes existantes dans les systèmes de supervision des institutions et des professionnels non financiers, d’approfondir les connaissances pratiques sur les normes du GAFI et d’appuyer la préparation du sixième cycle d’évaluation.

Ce séminaire a constitué une plateforme importante pour le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité économique, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.