Le président azerbaïdjanais reçoit un message de félicitations de son homologue sénégalais

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de félicitations au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’occasion de la fête nationale de la République d’Azerbaïdjan.

L’AZERTAC présente le texte intégral du message :

« J’ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations à l’occasion de la fête nationale de votre pays.

J’y ajoute des vœux les meilleurs de bien-être et de progrès continue que je forme pour vous-même et le peuple azerbaïdjanais ami.

Je saisis cette heureuse opportunité pour vous assurer de ma disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement des relations d’amitié entre nos deux pays.

Haute considération. »