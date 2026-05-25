Leyla Aliyeva visite la mosquée de Joumoua à Massally

Massally, 25 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, s'est rendue dans le district de Massally.

Dans le cadre de son déplacement, Leyla Aliyeva a visité la mosquée de Joumoua, l'un des monuments historiques et religieux-culturels de la région, et s'est familiarisée avec les caractéristiques historiques et architecturales de la mosquée.

Il a été indiqué que la mosquée de Joumoua, située au cœur de la ville de Massally, avait été construite en 1846 grâce au soutien financier des habitants et de philanthropes locaux. Après l'indépendance, la mosquée a été restaurée et est redevenue un lieu de culte. En 2001, après une rénovation complète menée par l'État, elle a été inscrite sur la liste des monuments historiques et culturels immobiliers d'importance locale.