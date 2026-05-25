Bakou, 25 mai, AZERTAC

Lundi 25 mai, un séisme est survenu en mer Caspienne, selon le Bureau d’études sismiques du Centre de service sismologique.

Enregistré à 08h40, heure locale, le séisme avait été d’une magnitude de 3,4.

Le tremblement de terre a eu lieu à 30 kilomètres de profondeur.