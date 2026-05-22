Un participant kényan : J’ai observé une grande hospitalité en Azerbaïdjan

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je viens de Nakuru, au Kenya. Nakuru se situe en Afrique de l'Est. J'ai participé à plusieurs conférences et événements organisés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. J'ai bénéficié d'un accueil chaleureux en Azerbaïdjan. L'accueil y est excellent et les bénévoles nous ont apporté un grand soutien », a dit Peter Gitau, participant kenyan au WUF13, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Tout ceci témoigne d'un très haut niveau d'organisation. Le rôle que l'Azerbaïdjan peut jouer dans le domaine de la planification urbaine est de soutenir la gouvernance locale et la répartition des pouvoirs, c'est-à-dire de contribuer à une distribution plus équitable des ressources au sein de la ville », a-t-il déclaré.