Des représentants de médias étrangers couvrant le WUF13 se déplacent à Chamakhy

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Jeudi 21 mai, des journalistes étrangers venus en Azerbaïdjan pour le WUF13 ont participé à une visite médiatique à Chamakhy, organisée conjointement par l’Agence de développement des médias et la société d’exploitation azerbaïdjanaise du WUF13.

La visite a débuté par la mosquée de Joumoua de Chamakhy, considérée comme l’un des plus anciens lieux de culte musulmans de la région, ayant conservé son importance historique et culturelle malgré les tremblements de terre et les siècles d’histoire. Construite en 743, elle a fait l’objet de restaurations visant à préserver son caractère architectural d’origine.

Le programme s’est poursuivi au complexe viticole de Meyseri, où les journalistes ont découvert le patrimoine viticole de l’Azerbaïdjan, ainsi que les conditions naturelles et climatiques favorables de la région de Chamakhy pour la culture de cépages de qualité.

La dernière étape a eu lieu dans le village de Demirtchiler, connu pour sa tradition de forge artisanale. Les visiteurs ont été informés de l’histoire ancienne du village, dont les origines remontent au XVe siècle, époque à laquelle il était connu sous le nom de Guneytchaï avant de devenir Demirtchiler en raison du développement de la forge dans la région.