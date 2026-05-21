Paula Gaviria : L’attention de l’ONU est centrée sur les personnes, leurs droits et leur rétablissement
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« L’attention de l’Organisation des Nations Unies est centrée sur les personnes, leurs droits et leur rétablissement, et les individus doivent être et sont au centre des préoccupations de tous les acteurs de l’écosystème onusien, des organisations humanitaires aux acteurs du développement », a dit Paula Gaviria, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, dans une interview accordée à l’AZERTAC.
« Et cela commence par la reconstruction de leur vie. Et la reconstruction de leur vie passe par les revenus et l'emploi. L'approche des Nations Unies peut y contribuer en soutenant le développement des compétences et la création d'opportunités, mais toujours en appuyant et en aidant les gouvernements. Les gouvernements nationaux et locaux sont les premiers responsables de la création d'emplois et du soutien au redressement des populations », a ajouté Paula Gaviria.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou
- 21.05.2026 [22:20]
Cinquième journée du WUF13 PHOTOS
- 21.05.2026 [22:05]
Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement
- 21.05.2026 [21:13]
Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
- 21.05.2026 [21:05]
Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer
- 21.05.2026 [20:43]
Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13
- 21.05.2026 [20:34]
Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou
- 21.05.2026 [20:12]
Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles
- 21.05.2026 [19:50]
L'ambassadeur ukrainien remercie l'Azerbaïdjan pour son soutien
- 21.05.2026 [18:33]
Paula Gaviria : Le WUF13 est important pour le soutien mutuel entre les pays
- 21.05.2026 [18:06]
Chang Yu Kim : Les villes intelligentes doivent être accessibles à tous
- 21.05.2026 [16:58]
Hors d’événement - PHOTOS du WUF13
- 21.05.2026 [16:57]
L'impact des villes sur la psychologie humaine discuté lors du WUF13
- 21.05.2026 [16:21]
WUF13 : Parc de jeux pour enfants PHOTOS
- 21.05.2026 [15:59]
Le nombre de participants au WUF13 rendu public
- 21.05.2026 [13:22]
Plus de 800 représentants des médias participent au WUF13
- 21.05.2026 [12:58]
Moments intéressants de la quatrième journée du WUF13 - REPORTAGE PHOTO
- 21.05.2026 [12:18]
Nidhi Madan : Le WUF13 réunit les secteurs public et privé
- 21.05.2026 [11:03]