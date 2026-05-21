Paula Gaviria : L’attention de l’ONU est centrée sur les personnes, leurs droits et leur rétablissement

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« L’attention de l’Organisation des Nations Unies est centrée sur les personnes, leurs droits et leur rétablissement, et les individus doivent être et sont au centre des préoccupations de tous les acteurs de l’écosystème onusien, des organisations humanitaires aux acteurs du développement », a dit Paula Gaviria, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Et cela commence par la reconstruction de leur vie. Et la reconstruction de leur vie passe par les revenus et l'emploi. L'approche des Nations Unies peut y contribuer en soutenant le développement des compétences et la création d'opportunités, mais toujours en appuyant et en aidant les gouvernements. Les gouvernements nationaux et locaux sont les premiers responsables de la création d'emplois et du soutien au redressement des populations », a ajouté Paula Gaviria.