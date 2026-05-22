Le Mexique entame les préparatifs du WUF14
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« À partir de la seconde moitié de la journée, le Mexique entamera sa phase de préparation pour le WUF14 », a dit Maria Victoria Romero Caballero, ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.
Elle a déclaré que les représentants mexicains mettraient à profit l'expérience acquise et commenceraient à travailler à l'organisation du prochain événement, avec le même succès.
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