Au total, 115 000 personnes ont participé aux discussions du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Au total, environ 115 000 personnes ont participé aux discussions organisées dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

C’est ce qu’a déclaré Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.