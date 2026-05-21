Le Premier ministre azerdbnaïdjanais entame une visite de travail au Turkménistan

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a entamé le 21 mai une visite de travail au Turkménistan, où il participera à la réunion du Conseil des Chefs de gouvernement de la CEI.

A sa descente à l’Aéroport international d’Achgabat, le Premier ministre Ali Assadov a été accueilli par le ministre turkmène des Finances et de l’Economie, Mammetguly Astanagulov, et d’autres officiels.