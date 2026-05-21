Un représentant d'ONU-Habitat : J'apprécie hautement l’activité des bénévoles

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Mes impressions générales sur le WUF13 sont extrêmement positives. Le forum était parfaitement organisé et votre population est très accueillante. J'apprécie tout particulièrement l’activité des volontaires du gouvernement azerbaïdjanais et d'ONU-Habitat qui ont apporté un soutien précieux à tous les participants », a déclaré Belay Garoma, représentant d’ONU-Habitat, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Il a déclaré que cet événement organisé par l’Azerbaïdjan était riche en expériences exemplaires.