Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Kelbedjer est également considérée comme une destination prometteuse pour le tourisme hivernal. À cette fin, il est prévu de créer un complexe de tourisme de montagne moderne sur une superficie de 330 hectares dans le village de Chahlar du district de Kelbedjer », a dit Emil Cholan, directeur exécutif du service de réhabilitation, de construction et de gestion du district de Kelbedjer, lors de l'événement intitulé « Du développement urbain à la reconstruction post-conflit » dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« Par exemple, l'un des projets phares de la région est le complexe de station thermale et de détente « Istissou » à Kelbedjer. Ce lieu est conçu comme un centre de tourisme médical et de santé pour la région. Le complexe s'étend sur une superficie totale de 34 hectares, comprenant des espaces dédiés à des installations de spa modernes à vocation thérapeutique et récréative », a-t-il ajouté.