Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Jeudi 21 mai, Mme Leyla Aliyeva a rencontré le roi Mswati III d’Eswatini.

Evoquant avec satisfaction sa rencontre avec le président azerbaïdjanais lors de sa visite à Bakou, le roi d’Eswatini a salué l’excellente organisation de la 13e session du Forum urbain mondial, pour laquelle il a exprimé ses félicitations.

Leyla Aliyeva a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations et les paroles agréables. Elle a fait savoir que le WUF13 était une plateforme réussie pour l'échange d'expériences dans le domaine de l'urbanisme entre différents pays du monde.

Les parties ont souligné qu'il existe de bonnes opportunités pour le développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Eswatini. Les perspectives de coopération possible entre la Fondation Heydar Aliyev et ce pays ont également fait l’objet de discussions.