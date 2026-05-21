Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou. Il permettra de montrer au monde ce qui a été organisé et les progrès réalisés en matière d’urbanisation et de modernisation, notamment Itchericheher », a déclaré Liu Zhibin, architecte chinois, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« J’ai visité Itchericheher. Il a été bien restaurée et est très propre. Par ailleurs, la circulation automobile et piétonne y est parfaitement gérée. C'est un bel exemple, non seulement pour l'Asie centrale, mais aussi pour le monde entier », a-t-il ajouté.