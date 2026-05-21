Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Notre objectif en participant au WUF13 est de partager avec le public, les participants de différents pays, ainsi qu'avec l'Azerbaïdjan, les souffrances du peuple palestinien, notamment en matière de logement, car nous avons de très graves problèmes de logement », a déclaré le ministre palestinien des Collectivités locales, Sami Hijjawi, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Selon lui, 372 000 maisons ont été détruites dans la bande de Gaza à cause de la guerre et plus de 60 000 appartements nécessitent des rénovations. « Tous les aspects de la vie sont difficiles, et nous pensons que le logement n’est pas seulement un bâtiment en pierre et en béton, mais aussi un lieu où l’on peut redonner espoir aux gens et faire comprendre la dimension humanitaire du problème », a souligné le ministre palestinien.

Il a souligné l'importance de la participation de l'État de Palestine au WUF13 et a indiqué avoir tenu des rencontres avec des responsables azerbaïdjanais et des partenaires internationaux dans le cadre de ce forum.