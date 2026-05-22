Maimuna Mohd Sharif : Je félicite l’Azerbaïdjan pour l’organisation du WUF13

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je félicite l'Azerbaïdjan, ainsi qu'ONU-Habitat, d'avoir accueilli le WUF13 et d'avoir choisi le thème du logement. Je suis convaincue que c'est une initiative très opportune pour aborder la question du logement ici », a déclaré à l’AZERTAC Maimunah Mohd Sharif, ancienne maire de Kuala Lumpur et actuellement conseillère en urbanisation durable auprès du gouvernement malaisien.

Selon elle, le WUF13 n’est pas un organe législatif, quand-même il constitue une plateforme ouverte à tous. C'est un lieu de rencontre et de discussion pour tous, des chefs d'État aux ministres, en passant par les maires, les communautés, les peuples autochtones, les jeunes, les groupes de femmes et les entrepreneurs.

Maimunah Mohd Sharif a souligné : « Face aux nombreux défis à venir, alors que le monde traverse actuellement une crise mondiale, je souhaite que les résultats du WUF13 soient pleinement reconnus, que leur mise en œuvre soit suivie de près et qu'un rapport soit présenté au WUF14 dans deux ans ».