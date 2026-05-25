Un autre convoi d’anciens déplaces internes retourne le village de Chukurbeyli

Bakou, 15 mai, AZERTAC

Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, le processus du Grand retour dans les territoires libérés de l’occupation se poursuit conformément au calendrier prévu.

Lundi 25 mai, un autre groupe d’anciens déplacés internes est parti pour le village de Chukurbeyli du district de Djabraïl.

Dans cette phase, il est prévu de reloger 119 familles, soit 535 personnes dans le village de Chukurbeyli.