Deux films azerbaïdjanais figurent dans le programme du SFC | Rendez-vous Industry

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le court métrage « Premiers sentiments » et le court métrage d'animation « Porridge Monster » ont été sélectionnés au programme du SFC | Rendez-vous Industry, qui se déroule dans le cadre de la section professionnelle du cinéma du 79e Festival international du film de Cannes, a-t-on appris auprès de l'Agence cinématographique de la République d'Azerbaïdjan (ACRA).

Il a été précisé que le programme du SFC | Rendez-vous Industry était dédié aux auteurs de courts métrages. En tant que section hors compétition, il vise principalement à favoriser les échanges entre les auteurs et les professionnels du cinéma. Participer à ce programme offre de nouvelles opportunités aux cinéastes et producteurs à l'échelle internationale.

Le court métrage « Premiers sentiments » a été produit par « Rental Azerbaijan » avec le soutien de l'ACRA, qui relève du ministère de la Culture. Le film est réalisé par Nourlan Hassanli, produit par Emil Nedjefov et a fait sa première mondiale lors du 65e Festival international du film de Cracovie.

Le court métrage d'animation « Porridge Monster » réalisé par Izabela Plucinska et soutenu par l’ACRA en post-production, est une coproduction polono-germano-azerbaïdjanaise, produite par Paulina Ratajczak (Las Sztuki Foundation), Karsten Matern (Wait a Second!) et Rachid Aghamaliyev (PERI FILM, ANIMAFILM). Le film a fait sa première mondiale lors du 30e Festival international du film d'animation de Catalogne.