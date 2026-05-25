Grand retour: 14 familles s’installent à Choucha

Choucha, 25 mai, AZERTAC

Dans le cadre du programme « Grand retour » mis en œuvre dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation arménienne, un convoi d’anciens déplaces internes est arrivé le 25 mai au village de Boyuk Galaderesi, dans la région de Choucha.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que le premier groupe de résidents rentrés chez eux est composé de 14 familles. Ainsi, 64 personnes, mettant fin à de longues années d'exil, ont pu s'installer dans leurs maisons à Boyuk Galaderesi.

L'arrivée du convoi a été accueillie avec joie, suivie d'une cérémonie de remise des clés.

Des personnalités officielles de la Représentation spéciale du président de la République d'Azerbaïdjan dans la région de Choucha, ainsi que du Comité d'État chargé des réfugiés et des personnes déplacées, ont remis les clés des maisons aux familles. Les responsables ont félicité les habitants et ont souligné que les infrastructures avaient été construites dans le village en peu de temps et que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour l'installation durable de la population.