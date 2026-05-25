Massally : Leyla Aliyeva rencontre des femmes tissant des nattes

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l'Association IDEA, a rencontré des femmes tissant des nattes dans le village de Moussakutché lors de sa visite dans le district de Massally.

Lors de la rencontre, Leyla Aliyeva s'est entretenue avec les participantes du projet « Rooted Hands », l'une des dernières localités à avoir préservé et perpétué l'art traditionnel du tissage de nattes. Elle a ainsi découvert leur artisanat et leurs activités créatives.

Il convient de souligner que les femmes du village de Moussakutché du district de Massally récoltent des roseaux naturels, les font sécher et tissent des nattes à la main selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Cet art revêt une grande importance, tant pour la préservation du patrimoine culturel de la région que pour le soutien à l'emploi et à la viabilité économique des femmes.