Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 28 mai, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une progression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 97,21 dollars, en hausse de 2,92 dollars, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 91,74 dollars, après une augmentation de 3,06 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).