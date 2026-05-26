Khankendi accueillera le Festival du café et du thé
Bakou, 26 mai, AZERTAC
La ville de Khankendi accueillera les 29 et 30 mai le Festival du café et du thé. Les préparatifs ont déjà commencé pour ce festival de deux jours, qui se déroulera sur la place de la Victoire, et des kiosques sont en cours d'installation.
Il convient de noter que l'objectif principal du festival est de créer des opportunités de qualité pour le développement de l'industrie du thé et du café, de mener une coopération prometteuse et un échange d'expériences.
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