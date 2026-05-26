Afflux des pèlerins vers Arafat pour accomplir le pilier majeur du Hajj

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Dès les premières heures de ce mardi 9 Dhu Al-Hijjah 1447 AH, les pèlerins se sont dirigés vers Arafat dans une atmosphère de recueillement et de sérénité, multipliant invocations et Talbiyah, implorant le pardon, la miséricorde et le salut, selon l’Agence de Presse saoudienne (SPA).

Leur déplacement s’est déroulé sous une surveillance sécuritaire étroite, avec un déploiement des forces de sécurité sur les axes routiers et les itinéraires piétons afin d’organiser les flux conformément aux plans de transport et de groupement, tout en assurant l’orientation et la sécurité des pèlerins.

Grâce à la pleine mobilisation des autorités concernées, l’ensemble des services médicaux, de secours et d’approvisionnement a été assuré à travers le site, pour répondre aux besoins des pèlerins venus du monde entier accomplir le cinquième pilier de l’islam.

L’Agence de Presse saoudienne (SPA) a constaté la fluidité du trafic lors du transfert des pèlerins de Mina vers Arafat.

Les pèlerins accomplissent aujourd’hui les prières de Dhouhr et d’Asr regroupées et raccourcies à la Mosquée Namira, avec un seul appel à la prière et deux iqamas, conformément à la Sunna.

Au coucher du soleil, les pèlerins entameront leur départ vers Muzdalifah, où ils accompliront les prières de Maghreb et d’Isha et passeront la nuit jusqu’à l’aube du 10 Dhu Al-Hijjah, suivant la tradition du Prophète.