Communiqué de la Présidence de la République

Mardi 26 mai, un entretien téléphonique a eu lieu entre le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian.

Les chefs d'État se sont mutuellement félicités à l'occasion de l'Aïd al-Adha et ont souhaité prospérité et bénédictions aux peuples azerbaïdjanais et iranien.

Le président iranien a de nouveau exprimé sa gratitude pour l'aide humanitaire fournie par l'Azerbaïdjan durant les moments difficiles que traversait son pays.

Pour sa part, le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan et l'Iran étaient toujours côte à côte dans les bons comme dans les mauvais moments.

Au cours de cet entretien téléphonique, un échange de vues a eu lieu sur le développement et les perspectives des relations bilatérales.