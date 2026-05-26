Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan célébré à Tbilissi

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Une cérémonie solennelle dédiée au Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan s'est tenue à Tbilissi.

Tout d'abord, les hymnes nationaux azerbaïdjanais et géorgien ont retenti.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Géorgie, Faig Gouliyev, le président du Parlement géorgien, Shalva Papouashvili, des parlementaires, des ministres, des représentants du corps diplomatique et de personnalités publiques ont participé à cet événement.

Ensuite, une vidéo consacrée à la 13e session du Forum urbain mondial a été projetée.

Le diplomate Faig Gouliyev at le président du Parlement géorgien, Shalva Papouashvili ont prononcé des discours.

Après les discours, la cérémonie s’est poursuivie par un programme artistique.