Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent un orphelinat à Lenkeran

Lenkeran, 26 mai, AZERTAC

Mardi 26 mai, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, et la directrice du Centre des médias de Bakou, Arzou Aliyeva, ont visité l'établissement de services sociaux n° 5 à Lenkeran.

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont rencontré les enfants de l'établissement, ont eu une conversation sincère avec eux et se sont intéressées à leurs activités quotidiennes. Lors de cette rencontre, elles ont réalisé des poteries avec les enfants. Elles ont observé leur processus créatif, ont passé un agréable moment en leur compagnie et leur ont offert des cadeaux.

Plus tard, des films d'animation pour enfants ont été projetés. Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont regardé les films avec les enfants.