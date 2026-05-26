Leyla Aliyeva visite la plantation « Thé vert » à Lenkeran

Lenkeran, 26 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Accusation IDEA, a visité la plantation « Thé vert » située dans la localité d'Istissou dans le cadre de sa visite à Lenkeran.

Leyla Aliyeva a découvert les activités de la plantation, les variétés de thé qui y sont cultivées et les produits qui en sont issus. Il a été souligné que la la plantation revêt une grande importance pour la préservation de la culture traditionnelle du thé de Lenkeran, le développement de la production locale et la promotion d'une agriculture écologique.

Leyla Aliyeva, qui avait participé à la récolte du thé avec les ouvriers agricoles, a eu une conversation sincère avec eux, s'enquérant de leur travail quotidien et de leurs activités à la plantation. Des photos souvenirs ont été prises lors de cette rencontre.