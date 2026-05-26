Belgique : une collision entre un car scolaire et un train fait 4 morts

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Quatre personnes ont été tuées mardi matin après qu'un car scolaire a été percuté par un train à un passage à niveau dans le village de Buggenhout, dans la province de Flandre-Orientale en Belgique, selon l’Agence de presse Xinhua.

L'accident s'est produit vers 8H15 (6H15 GMT) à un passage à niveau de la rue de la Gare. Le trafic ferroviaire entre Dendermonde et Londerzeel a été complètement interrompu après la collision, et des bus de remplacement ont été mis en place pour les passagers.

A bord du car scolaire se trouvaient sept élèves d'une école secondaire d'enseignement spécialisé, un accompagnateur et un chauffeur. Le ministre fédéral belge de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a déclaré aux médias que deux adolescents, le chauffeur et l'accompagnateur avaient été tués.

Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, a précisé que les feux d'avertissement au passage à niveau étaient rouges et que les barrières étaient baissées au moment de la collision.

"Ce fut un choc très violent aux conséquences extrêmement graves", a indiqué le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken, ajoutant que le conducteur du train avait tenté un freinage d'urgence.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi avoir "le coeur brisé" en raison de cette tragédie.

"Mes plus sincères condoléances vont aux familles des victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, l'Europe est en deuil avec la Belgique", a-t-elle écrit sur le réseau social X.