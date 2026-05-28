OMM: Les températures mondiales resteront à des niveaux records jusqu'en 2030

Bakou, 28 mai, AZERTAC

Selon le bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur les prévisions annuelles à décennales du climat à l’échelle mondiale, établi par le Service météorologique du Royaume-Uni (Met Office), les températures moyennes mondiales devraient se maintenir à des niveaux record ou quasi record ces cinq prochaines années et les anomalies de température dans l’Arctique devraient rester supérieures à la moyenne mondiale.

Les auteurs de ce rapport passent également en revue les observations climatiques des cinq dernières années et présentent des prévisions régionales de températures et de précipitations pour les cinq années à venir.

Selon ces prévisions, entre 2026 et 2030, les températures moyennes annuelles à la surface du globe dépasseront de 1,3 °C à 1,9 °C la moyenne de la période 1850-1900. Il est probable (à 86 %) qu’une année entre 2026 et 2030 batte le record de l’année la plus chaude jamais enregistrée, actuellement détenu par l’année 2024.

Par ailleurs, il est très probable (à 91 %) que la température moyenne à la surface du globe dépasse temporairement de plus de 1,5 °C les niveaux moyens de la période 1850-1900 pendant au moins une année entre 2026 et 2030. Ce seuil a également été dépassé temporairement en 2024, alors que la température moyenne à la surface du globe était supérieure d’environ 1,55 °C aux valeurs préindustrielles.

Il est probable (à 75 %) que la moyenne quinquennale de la période 2026-2030 dépasse de plus de 1,5 °C la moyenne de la période 1850-1900. On estime qu’il est extrêmement improbable (moins de 1 % de probabilité) que la température moyenne à la surface du globe dépasse de plus de 2 °C la moyenne de la période 1850 1900 au cours de l’une des cinq prochaines années.

Selon le rapport, les prévisions de température moyenne sur cinq ans dans le centre du Pacifique tropical (région Niño 3.4) indiquent une tendance à des conditions El Niño, en particulier en 2027 et 2028.

«Un épisode El Niño est prévu pour la fin de l’année 2026, ce qui augmente les chances que l’année suivante, 2027, soit la prochaine année record», a déclaré M. Leon Hermanson, l’auteur principal du bulletin.

Ce bulletin est élaboré par le Met Office en sa qualité de centre principal de l’OMM pour les prévisions annuelles à décennales du climat. Il synthétise les prévisions fournies par 13 instituts différents, dont quatre centres mondiaux de production: le Centre de calcul de haute performance de Barcelone, le Centre canadien de modélisation et d’analyse du climat, le Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst) et le Met Office.

Le degré de confiance dans les prévisions de la température moyenne annuelle à la surface du globe est élevé, car les prévisions rétrospectives révèlent des résultats d’une très grande fiabilité.

Les seuils de 1,5 °C (et 2,0 °C) précisés dans l’Accord de Paris font référence à un réchauffement à long terme maintenu sur une période prolongée, généralement évalué sur 20 ans. Le fait que la température moyenne annuelle à l’échelle du globe dépasse ces seuils pendant certaines années ne signifie pas que les objectifs de température à long terme de l’Accord de Paris sont hors d’atteinte. Des dépassements temporaires devraient se produire de plus en plus fréquemment à mesure que la hausse sous-jacente de la température mondiale se rapproche de ces seuils. (OMM)