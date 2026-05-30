Les satellites et l'intelligence artificielle améliorent la surveillance environnementale à La Mecque et dans les lieux saints

Bakou, 30 mai, AZERTAC

Pendant la saison du Hajj de 1447 AH, le Centre national pour la conformité environnementale a renforcé le système de surveillance environnementale à La Mecque et dans les lieux saints en utilisant des images satellites et des technologies d'intelligence artificielle, une mesure qui a contribué à accroître l'efficacité de la surveillance sur le terrain et à accélérer la réponse à tout soupçon de violation environnementale, ce qui soutient la protection de l'environnement et améliore la qualité des services fournis aux pèlerins, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Pour la première fois, des images satellites quotidiennes ont été combinées à des programmes d'analyse et de modélisation basés sur l'IA afin de surveiller les changements environnementaux à grande échelle et de les comparer quotidiennement à des données de référence, permettant ainsi la détection précoce de tout indicateur pouvant résulter de pratiques humaines affectant l'environnement.

Les coordonnées géographiques des sites susceptibles d'être affectés sur le plan environnemental sont mises à jour quotidiennement en coopération avec la Cité du roi Abdulaziz pour la science et la technologie, dans le cadre d'un plan intégré visant à préserver l'environnement à La Mecque et sur les lieux saints et à garantir la sécurité du voyage des pèlerins.

Le directeur des opérations de surveillance du Hajj, l'ingénieur Muhammad Mahlafi, a expliqué que plus de 50 % des rapports environnementaux reçus par le centre pendant la saison provenaient du système satellitaire, grâce à l'analyse de 176 images satellites couvrant 31 sites où des indicateurs de violations environnementales présumées ont été observés, notant que cette transformation a contribué à augmenter la rapidité de réponse et à réduire le temps entre la surveillance de la situation et son traitement sur le terrain.

Il a expliqué que le recours aux données satellitaires et aux algorithmes d'intelligence artificielle permettait aux équipes spécialisées d'étendre la couverture géographique, de surveiller les vallées et les ravins, de suivre les déplacements des camions transportant des déchets solides et liquides et de vérifier leur élimination aux endroits désignés, améliorant ainsi le respect de l'environnement et préservant la qualité des milieux traversés par les pèlerins sur les différents lieux saints.

Il a souligné que les systèmes de surveillance modernes permettent désormais de détecter rapidement toute activité irrégulière à proximité des lieux de rassemblement des pèlerins et d'y remédier avant qu'elle ne devienne une source de nuisance ou un danger pour l'environnement, insistant sur le fait que l'inspection environnementale est devenue plus proactive et s'appuie sur des données en temps réel, ce qui accélère la prise de décision, accroît l'efficacité de l'intervention sur le terrain et garantit la préservation de la qualité de l'environnement à La Mecque et sur les lieux saints.