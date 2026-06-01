Corée du Sud: une explosion chez Hanwha Aerospace à Daejeon fait 5 morts et 2 blessés

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Une explosion s'est produite à l'usine de Hanwha Aerospace à Daejeon ce lundi matin vers 10h59, faisant cinq morts et deux blessés, un grave d'une brûlure du corps entier et un léger, selon les autorités de secours et la police.

Selon la trentaine d'appels téléphoniques reçus par les autorités de secours, des citoyens ont témoigné que «des bruits d'explosion ont été entendus» et «de la fumée épaisse s'échappe du site». Les autorités de secours ont mobilisé 100 personnes et 30 véhicules vers 11h17 en déclenchant l'alerte de niveau 1. L'incendie a été complètement maîtrisé à 13h07.

L'explosion a eu lieu dans une salle de rinçage des poudres située dans le bâtiment 56. Une superficie de 544 mètres carrés au rez-de-chaussée a été totalement calcinée. Les victimes de cet incendie étaient en charge du rinçage des poudres.

Les corps des cinq morts ont été retrouvés sur le lieu de l'explosion. Deux employés ont réussi à s'échapper. L'un d'entre eux, brûlé sur tout le corps, a été hospitalisé et l'autre est rentré chez lui après avoir reçu des soins, selon les explications des autorités de secours.

L'usine de Hanwha Aerospace avait déjà été touchée par deux graves incendies par le passé : l'un en mai 2018, qui avait fait deux morts et trois blessés graves, et l'autre en février 2019, qui avait coûté la vie à trois personnes dans un atelier de fabrication lié aux moteurs de fusée. (Agence Yonhap)