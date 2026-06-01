Le partenariat énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Égypte entre dans une nouvelle étape

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, s’est entretenu avec le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi.

Lors de la rencontre tenue dans le cadre Forum de l’énergie de Bakou, l’accent a été mis sur l’importance des visites réciproques des chefs d'État et des accords conclus pour le développement des relations entre les deux pays.

Il a été souligné que la coopération énergétique entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte avait franchi une nouvelle étape ces dernières années.

Les ministres ont également examiné les possibilités de coopération concernant le projet de Centrale solaire de 200 MW dans le cadre de la coopération dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables.

Au cours de la conversation, la coopération dans le cadre du D-8 a fait l’objet d’un échange de vue.