La culture azerbaïdjanaise exposée à Yaroslavl

Moscou, 31 mai, AZERTAC

À l’occasion du 1016e anniversaire de la ville de Yaroslavl, les valeurs culturelles et spirituelles de l’Azerbaïdjan ont été largement mises à l’honneur lors d’un festival organisé au parc Domanski par l’organisation « Sodrujestvo Narodov Yaroslavii ».

L’Union des femmes azerbaïdjanaises de Yaroslavl, dirigée par Khatiré Qemberova, a représenté l’Azerbaïdjan lors de cet événement consacré aux cultures, traditions, costumes, danses et cuisines de différents peuples.

Une exposition de kelaghayis, couvre-chefs traditionnels en soie azerbaïdjanais inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, a été présentée au public. Des costumes nationaux masculins et féminins y ont également été exposés.

La jeune artiste Sabina Mammadova a animé un atelier consacré à l’art du henné. Le programme artistique comprenait l’interprétation de la chanson « Azerbaïdjan » par Gunaï Piriyeva ainsi que des danses traditionnelles exécutées par de jeunes participants.

À l’issue de la manifestation, Khatiré Qemberova a reçu un diplôme de reconnaissance de l’organisation « Sodrujestvo Narodov Yaroslavii » pour sa participation active à l’événement.