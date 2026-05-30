Samoukh va accueillir un festival

Bakou, 30 mai, AZERTAC

Le 20 juin prochain, Samoukh accueillera la troisième édition du Festival de l’abricot.

Le festival sera organisé dans le parc central de la ville.

Selon les autorités locales, l’événement comprendra des expositions et ventes de produits agricoles, notamment des abricots cultivés par les agriculteurs, ainsi que des stands dédiés à la cuisine nationale, aux confitures et aux jus.

Des animations, des programmes de concerts et diverses activités de divertissement sont également prévues pour les habitants et les visiteurs. Le festival se clôturera par un feu d’artifice.

L’objectif du festival est de renforcer les liens entre agriculteurs et entrepreneurs, de promouvoir l’abricot comme produit emblématique de la région et de contribuer au développement socio-économique et culturel de Samoukh, l’un des principaux centres de production d’abricots en Azerbaïdjan, où plus de 500 hectares de vergers cultivent 16 variétés du fruit.