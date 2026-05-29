Varsovie : Le pont Slasko-Dabrowski illuminé aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais

Vienne, 29 mai, AZERTAC

À l’initiative de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Pologne et avec le soutien de la municipalité de Varsovie, le pont Slasko-Dabrowski, l’un des symboles de la capitale polonaise, a été illuminé aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan.

Cette initiative, perçue comme un symbole d’amitié, de solidarité et de respect mutuel entre les peuples azerbaïdjanais et polonais, a suscité un vif intérêt. L’illumination du pont en bleu, rouge et vert a offert un spectacle remarquable aux habitants et aux visiteurs de Varsovie.

Situé sur la Vistule, le pont Slasko-Dabrowski est l’un des axes de transport les plus importants de la ville et figure parmi ses ouvrages historiques emblématiques. Son illumination aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais au Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan a conféré une dimension symbolique particulière à cette célébration.

Elgun Niftali

Correspondant spécial de l’AZERTAC