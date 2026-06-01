Un festival lancé dans le Parc en bord de mer

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Dès le 1er juin, un grand festival s'installe dans le Parc en bord de mer. Le Parc se transforme en un lieu vibrant, coloré et divertissant pendant deux mois.

Cette année, le site traditionnel du Parc a été spécialement aménagé pour le festival d'été « CandyFest ». Reflet des saveurs, des couleurs et de l'ambiance estivales, « CandyFest » accueillera les visiteurs jusqu'à fin juillet.

Le festival promet des moments inoubliables aux visiteurs de tous âges : gourmandises estivales, animations, jeux, spectacles… les stands aux thèmes variés et aux designs colorés les attendent.

L'entrée au festival est gratuite.