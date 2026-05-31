Le Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan célébré à Los Angeles

Bakou, 31 mai, AZERTAC

À l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan, une réception a été organisée au Wende Museum, à Los Angeles, réunissant plus de 250 invités, parmi lesquels des responsables locaux, des représentants d’institutions fédérales, des diplomates, des personnalités du monde scientifique et culturel, ainsi que des membres de la communauté azerbaïdjanaise.

La cérémonie a débuté par l’interprétation des hymnes nationaux de l’Azerbaïdjan et des États-Unis par le jeune artiste Naïl Gourbanov.

Dans son discours, le consul général d’Azerbaïdjan à Los Angeles, Vugar Gourbanov, a évoqué l’importance historique de la République démocratique d’Azerbaïdjan et a mis en avant les progrès accomplis par le pays depuis le rétablissement de son indépendance en 1991. Il a également souligné les réalisations enregistrées sous la direction du président Ilham Aliyev et l’engagement de l’Azerbaïdjan en faveur de la paix et de la coopération régionales.

Les maires de Culver City et d’Inglewood ont exprimé leurs félicitations au peuple azerbaïdjanais et remis au consulat général des proclamations officielles adoptées à cette occasion.

Le programme comprenait également une exposition d’œuvres du peintre Nazim Hadjiyev, une présentation du patrimoine culturel azerbaïdjanais et des costumes traditionnels. Des musiciens tels que Emin Karimi, Behman Mirzezadé et Anar Allahverdiyev ont interprété des chansons populaires azerbaïdjanaises, suivies des spectacles de danse traditionnelle qui ont enrichi la soirée.

Les invités ont enfin pu découvrir la gastronomie azerbaïdjanaise à travers une sélection de plats et de pâtisseries traditionnels.