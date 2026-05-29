Un festival du thé et du café organisé à Khankendi

Khankendi, 29 mai, AZERTAC

Un festival du thé et du café a été inauguré le 29 mai à Khankendi. Plus de vingt entreprises locales provenant de différentes régions du pays y exposent leurs produits.

Organisé sur la Place de la Victoire, l’événement permet aux visiteurs de découvrir la culture du thé et du café, les nouveautés proposées par les producteurs locaux et de déguster diverses variétés de produits.

Le programme comprend également des animations culturelles et des concerts.

L’objectif du festival est de promouvoir les producteurs locaux, de valoriser la culture du thé et du café et de dynamiser davantage la vie socioculturelle de Khankendi. L’événement suscite un vif intérêt auprès des habitants et des visiteurs.

Le festival se poursuivra jusqu’au 30 mai.