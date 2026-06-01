Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Géorgie

Tbilissi, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, s'est rendu en Géorgie lundi 1er juin.

Dans le cadre de sa visite, Zakir Hassanov rencontrera son homologue géorgien Irakli Chikovani.

Le colonel-général Zakir Hassanov devrait s'entretenir avec le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, et d'autres responsables.