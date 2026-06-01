Le président azerbaïdjanais : Notre contribution à la sécurité énergétique mondiale augmentera assurément

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Notre contribution à la sécurité énergétique mondiale augmentera assurément », a estimé le président Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de l’énergie de Bakou.

« Une politique énergétique adéquate nous a permis désormais d’investir en dehors de l’Azerbaïdjan. Il y a trente ans, nous attirions les investisseurs. Aujourd’hui, nous investissons à l’étranger. Actuellement, notre société pétrolière nationale SOCAR investit au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Et cette géographie va s’élargir », a souligné le chef de l’État.