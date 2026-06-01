Alparslan Bayraktar : Il est possible d'augmenter la capacité de transport du gazoduc TANAP

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Il est possible d'augmenter la capacité du gazoduc TANAP avec des investissements relativement limités », a déclaré le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, dans son discours lors de la Semaine de l'énergie de Bakou.

« Le gazoduc TANAP n'est toujours pas utilisé à pleine capacité et il est possible d'augmenter sa capacité de transport avec des investissements relativement limités », a-t-il souligné.

Le ministre a souligné que l'Azerbaïdjan et la Türkiye avaient une coopération exemplaire dans le secteur de l'énergie. Il a ajouté que les deux pays contribuaient de manière significative à leur propre sécurité d'approvisionnement énergétique ainsi qu'à celle de l'Europe.