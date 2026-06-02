Gio Cristofoli : Le Corridor gazier Sud est l'un des piliers importants de la sécurité énergétique

Bakou, 2 juin, AZERTAC

« Le potentiel professionnel développé en Azerbaïdjan joue un rôle important en soutenant non seulement les projets locaux, mais aussi les activités de BP dans divers pays », a déclaré Gio Cristofoli, président régional de BP pour l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye, lors de son intervention à la session intitulée « Les discours des leaders : position des leaders sur la transition énergétique et stratégies futures » tenue dans le cadre du Forum de l'énergie de Bakou.

Il a ajouté que cette région possède tous les atouts pour devenir un pôle énergétique mondial.

« La région dispose de riches réserves d'hydrocarbures et occupe une place prépondérante sur le marché mondial de l'énergie. Par ailleurs, l'infrastructure mise en place pour acheminer les ressources énergétiques vers les marchés occidentaux se distingue par sa grande fiabilité. Tous ces facteurs peuvent consolider la position de la région en tant que centre énergétique mondial au cours des prochaines décennies. Le Corridor gazier Sud est l'un des piliers importants de la sécurité énergétique », a souligné le président régional Cristofoli.