Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Cette année, l’Azerbaïdjan accueillera deux tournois internationaux de billard, selon la Fédération azerbaïdjanaise de billard.

La Coupe d’Europe aura lieu du 5 au 8 juillet pour les sportifs de plus de 40 ans, tandis que le championnat continental se déroulera du 8 au 12 juillet.

Les deux compétitions seront organisées sous le slogan « Strike for Glory ! », avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports de l’Azerbaïdjan, de la Fédération azerbaïdjanaise de billard et de la Fédération européenne de pyramide.