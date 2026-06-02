Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard
Bakou, 2 juin, AZERTAC
Cette année, l’Azerbaïdjan accueillera deux tournois internationaux de billard, selon la Fédération azerbaïdjanaise de billard.
La Coupe d’Europe aura lieu du 5 au 8 juillet pour les sportifs de plus de 40 ans, tandis que le championnat continental se déroulera du 8 au 12 juillet.
Les deux compétitions seront organisées sous le slogan « Strike for Glory ! », avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports de l’Azerbaïdjan, de la Fédération azerbaïdjanaise de billard et de la Fédération européenne de pyramide.
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