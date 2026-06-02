L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan examinent l’état actuel de leurs relations d’alliance stratégique

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Mardi 2 juin, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu par téléphone avec son homologue ouzbek Bakhtiyor Saidov.

Au cours de cet entretien, les ministres ont examiné l’état actuel ainsi que les perspectives de développement des relations d’alliance stratégique entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan. Ils ont souligné que le dialogue politique de haut niveau établi entre les chefs d’État des deux pays contribue de manière significative au développement dynamique de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur les possibilités d’élargir encore davantage la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, des transports et des communications, de l’énergie, des investissements, de l’humanitaire ainsi que dans d’autres secteurs.

Les parties ont salué le soutien mutuel et la coopération fructueuse au sein des organisations internationales et régionales, dont l’Organisation des Nations unies, l’Organisation des États turciques, l’Organisation de la coopération islamique et d’autres plateformes multilatérales, tout en soulignant l’importance d’une coordination accrue dans ce sens.

Lors de cet entretien téléphonique, les parties ont également échangé sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.