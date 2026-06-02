Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC
Bakou, 2 juin, AZERTAC
e nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé les 300, atteignant 343, a annoncé le ministre congolais de la Santé, selon l’agence de presse Xinhua
M. Kamba a indiqué que les interventions étaient désormais mieux ciblées après une mission gouvernementale effectuée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans l'est du pays, et épicentre de l'épidémie.
Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, également ministre de la Communication et des Médias, a annoncé lundi que l'aéroport de Bunia devrait rouvrir cette semaine, après la mise en place de dispositifs de prévention, notamment le lavage des mains et la prise de température.
"L'aéroport de Bunia sera ouvert cette semaine, parce que les dispositifs de prévention, notamment le lavage des mains et la prise de température, ont été mis en place", a déclaré M. Muyaya. "Cette réouverture permettra de faciliter l'acheminement des appuis destinés à la riposte."
Cette annonce intervient à l'issue de réunions de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola, présidées par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, au cours desquelles le gouvernement a réajusté sa stratégie après la mission effectuée à Bunia.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La Semaine de l’Énergie de Bakou lancée
- 01.06.2026 [20:48]
La coopération énergétique azerbaïdjano-ouzbèke se développe
- 01.06.2026 [20:47]
Le Premier ministre géorgien reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense
- 01.06.2026 [18:23]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Serbie
- 01.06.2026 [17:56]
La Chine publie une réglementation sur les investissements à l'étranger
- 01.06.2026 [16:35]
Le Forum de l’énergie de Bakou entame ses travaux
- 01.06.2026 [15:14]
Un festival lancé dans le Parc en bord de mer
- 01.06.2026 [13:52]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 01.06.2026 [13:09]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Géorgie
- 01.06.2026 [11:02]
Demain, la visibilité sur les autoroutes sera réduite jusqu’à 1 000 mètres
- 31.05.2026 [18:22]
La culture azerbaïdjanaise exposée à Yaroslavl
- 31.05.2026 [17:42]
Le Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan célébré à Los Angeles
- 31.05.2026 [16:55]
Le festival du thé et du café organisé à Khankendi se termine
- 31.05.2026 [10:09]
Le PSG remporte sa deuxième Ligue des champions consécutive
- 31.05.2026 [10:00]
Samoukh va accueillir un festival
- 30.05.2026 [20:30]
Un festival du thé et du café organisé à Khankendi
- 29.05.2026 [22:16]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais constitue 100 dollars sur les bourses
- 29.05.2026 [11:22]
Inauguration d'une usine de production de gants de travail à Khankendi VIDEO
- 28.05.2026 [13:24]