Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC

Bakou, 2 juin, AZERTAC

e nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé les 300, atteignant 343, a annoncé le ministre congolais de la Santé, selon l’agence de presse Xinhua

M. Kamba a indiqué que les interventions étaient désormais mieux ciblées après une mission gouvernementale effectuée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans l'est du pays, et épicentre de l'épidémie.

Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, également ministre de la Communication et des Médias, a annoncé lundi que l'aéroport de Bunia devrait rouvrir cette semaine, après la mise en place de dispositifs de prévention, notamment le lavage des mains et la prise de température.

"L'aéroport de Bunia sera ouvert cette semaine, parce que les dispositifs de prévention, notamment le lavage des mains et la prise de température, ont été mis en place", a déclaré M. Muyaya. "Cette réouverture permettra de faciliter l'acheminement des appuis destinés à la riposte."

Cette annonce intervient à l'issue de réunions de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola, présidées par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, au cours desquelles le gouvernement a réajusté sa stratégie après la mission effectuée à Bunia.