La Semaine de l’Énergie de Bakou lancée

Bakou, 1er juin, AZERTAC

La 31e Semaine de l’Énergie de Bakou a débuté dans la capitale azerbaïdjanaise. L’un des principaux forums énergétiques de la région caspienne se tient du 1er au 3 juin au Centre d’exposition de Bakou et réunit trois grands événements : la 31e édition du Salon international du pétrole et du gaz de la Caspienne, la 14e édition du Salon international de l’énergie propre de la Caspienne et le 31e Forum de l’énergie de Bakou.

Au total, 276 entreprises issues de 46 pays participent à l’événement. Environ 60 % des exposants sont des entreprises internationales, tandis que près de 40 % proviennent d’Azerbaïdjan. Environ 35 % des participants prennent part pour la première fois. Parmi les partenaires figurent de grandes entreprises énergétiques et industrielles telles que bp, ExxonMobil, TotalEnergies, Masdar, SLB et SOCAR.

L’événement est traditionnellement soutenu par le ministère de l’Énergie de l’Azerbaïdjan, tandis que la SOCAR agit en tant que partenaire principal. Des institutions financières et de conseil internationales telles que PAŞA Bank, Deloitte et Boston Consulting Group y participent également.

Plus de 600 délégués et environ 60 intervenants participent au Forum de l’énergie de Bakou. Les participants viennent notamment d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les thèmes principaux portent sur la sécurité énergétique, les énergies vertes, la numérisation, l’intelligence artificielle et la décarbonation. Outre les projets pétroliers et gaziers classiques, des solutions liées aux énergies renouvelables, à l’hydrogène, à la mobilité électrique et au stockage de l’énergie sont également présentées.

L’un des points forts est la présentation de technologies modernes telles que la robotique et les systèmes d’intelligence artificielle, notamment des robots humanoïdes et des systèmes autonomes pour les applications industrielles.

Le programme comprend de nombreuses réunions B2B et B2G consacrées à de nouveaux projets d’investissement et de coopération, ainsi que plusieurs cérémonies de signature de mémorandums.

La Semaine de l’Énergie de Bakou s’est imposée au cours des trois dernières décennies comme une plateforme internationale majeure de dialogue énergétique, d’investissement et d’innovation technologique, jouant un rôle important dans le positionnement de l’Azerbaïdjan comme acteur énergétique mondial.