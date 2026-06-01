Le Premier ministre géorgien reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze a reçu le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hassanov.

Les questions de coopération bilatérale, régionale et internationale ont été abordées lors de la rencontre. Il a été souligné que les deux pays avaient un partenariat et une coopération stratégiques de haut niveau en matière de défense. L’accent a été mis sur l'importance de la paix et de la stabilité dans la région.